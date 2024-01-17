Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

Вести.UZ Мусульмане из Средней Азии продолжают активно переселяться в Россию, их не пугают ни снег, ни морозы.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Сначала гидру уничтожить в правительстве и прижечь мигрантами как факелом...
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6 час.
Балу -
И никакие морозы их не берут!... Может дустом их попробовать?... А лучше вообще запретить въезд на территорию России... И никакого гражданства!...
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4 час.
Леопольд Счастливый
сначала надо депортировать тех у кого нарушения с документами и законом вместе с семьями. затем поувольнять всех чинуш допустивших это. а потом и всех остальных. россия для русских!
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54 мин.

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