Мухаммады бурно заселяют Россию-матушку

И никакие морозы их не берут!... Может дустом их попробовать?... А лучше вообще запретить въезд на территорию России... И никакого гражданства!...

Леопольд Счастливый

сначала надо депортировать тех у кого нарушения с документами и законом вместе с семьями. затем поувольнять всех чинуш допустивших это. а потом и всех остальных. россия для русских!