Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

В России 41 процент граждан считают самыми лучшими китайскими товарами электронику и аксессуары. Это выяснили эксперты аналитического агентства А2, результаты проведенного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.
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