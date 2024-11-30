Задоров, сидя на скамейке запасных, ударил Малкина клюшкой по спине

Защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбург Пингвинз" ударил российского нападающего соперника Евгения Малкина клюшкой по спине.
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