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Задоров, сидя на скамейке запасных, ударил Малкина клюшкой по спине

Задоров, сидя на скамейке запасных, ударил Малкина клюшкой по спине

Защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбург Пингвинз" ударил российского нападающего соперника Евгения Малкина клюшкой по спине.

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