Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ идет среди уязвимых категорий населения

Эпидемия ВИЧ начала распространяться среди уязвимых групп населения. Подробности озвучил в беседе с журналистами «Интерфакс» руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии