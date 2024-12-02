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Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ идет среди уязвимых категорий населения

Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ идет среди уязвимых категорий населения

Эпидемия ВИЧ начала распространяться среди уязвимых групп населения. Подробности озвучил в беседе с журналистами «Интерфакс» руководитель специализированного отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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