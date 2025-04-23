Эксперт рассказала о росте цен на первичном рынке жилья летом

Цены на квартиры в новостройках продолжат расти этим летом, поскольку основные факторы удорожания сохраняются: дорожают стройматериалы и кредиты для застройщиков, а дефицит рабочих рук по-прежнему ощущается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии