Глава Минприроды пообещал пик лесных пожаров в РФ в течение 2-3 недель

Пик лесных пожаров в России пройдет в ближайшие две-три недели. Об этом глава Минприроды РФ Александр Козлов доложил президенту России Владимиру Путину на совещании президента с членами правительства, трансляция шла на телеканале «Россия 24».
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