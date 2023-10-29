Илон Маск: Starlink готовит чрезвычайные меры в случае угрозы от Израиля

Илон Маск подтвердил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не был подключен из Газы. Он добавил, что если такие попытки будут предприняты, будут приняты чрезвычайные меры для подтверждения, что терминал используется исключительно в гуманитарных целях.