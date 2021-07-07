Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

Зарубежная прессаПолитикаВенецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентовПо мнению Венецианской комиссии, властям РФ следует сделать законодательство об "иностранных агентах" прозрачным.Вернуться к статье1810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGreycockroach 1К терапевту со своими советамиmark kapustinНе поможет, лучше сразу к патологоанатому.....Nikolay SafonovЧто предателям хвост прижали или назвать их благодеятелямиИУирина ульянкинаПиндосские шлюхи нам не указДмитрий БаклановПочему это? Демократия - это власть народа, американского народа!Артем Казаковну раз совет гейропы просит,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении либерастии иногентов. У нас масса малонаселённых районов,которые требуют чтобы их привели в порядок.Каждому иногенту по лопате и кирке,пусть тундру озеленяютАртем Казаковну раз совет гейропы просит,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении либерастии иногентов. У нас масса малонаселённых районов,которые требуют чтобы их привели в порядок.Каждому иногенту по лопате и кирке,пусть тундру озеленяюталександр шипуновАмериканцам не пробовали советы давать, советчики.Алексей КуницынПредателям хвост прижали,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении иногентовВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВВ таком случае ужесточить по отношению к ним законы в нашей стране , а это -смерть в условиях военного времени . Ведь идёт война -холодная .Михаил Афонинв Питере живёт вот такая мерзостьGreycockroach 1Либо - дебил, либо закидон с фоткой под бравого вояки (учитывая доверие россиян к армии). Да, кста, интерфейс чем-то перса напоминает. Тоже на провокашку смахивает.Михаил Афонинон и адрес свой не скрывает и мерзость свою....Ринат АхметуллинА мы "советуем" венецианской комиссии идти на... со своими погаными советами!Vladimir LioubimcevПусть себе советуют. У моей знакомой дочь пригласили работать в Англию. Так вот: она не имеет права даже получать деньги от сдачи собственной квартиры внаем в России, чтобы "не обвинили, что она иностранный агент". ВОТ ТАК! А какая-то там "венецианская комиссия" вмешивается во внутренние дела России и советует: что "сузить", что "изменить". ПОСЛАТЬ их подальше - и все!!БОБорис Осиповmark kapustinКомментировать
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