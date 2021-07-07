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Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

Венецианская комиссия советует Москве "засекретить" иноагентов

По мнению Венецианской комиссии, властям РФ следует сделать законодательство об "иностранных агентах" прозрачным.

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Greycockroach 1
К терапевту со своими советами
mark kapustin
Не поможет, лучше сразу к патологоанатому.....
Nikolay Safonov
Что предателям хвост прижали или назвать их благодеятелями
ирина ульянкина
Пиндосские шлюхи нам не указ
Дмитрий Бакланов
Почему это? Демократия - это власть народа, американского народа!
Артем Казаков
ну раз совет гейропы просит,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении либерастии иногентов. У нас масса малонаселённых районов,которые требуют чтобы их привели в порядок.Каждому иногенту по лопате и кирке,пусть тундру озеленяют
Артем Казаков
ну раз совет гейропы просит,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении либерастии иногентов. У нас масса малонаселённых районов,которые требуют чтобы их привели в порядок.Каждому иногенту по лопате и кирке,пусть тундру озеленяют
александр шипунов
Американцам не пробовали советы давать, советчики.
Алексей Куницын
Предателям хвост прижали,значит надо ещё больше ужесточить законодательство в отношении иногентов
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В таком случае ужесточить по отношению к ним законы в нашей стране , а это -смерть в условиях военного времени . Ведь идёт война -холодная .
Михаил Афонин
в Питере живёт вот такая мерзость
Greycockroach 1
Либо - дебил, либо закидон с фоткой под бравого вояки (учитывая доверие россиян к армии). Да, кста, интерфейс чем-то перса напоминает. Тоже на провокашку смахивает.
Михаил Афонин
он и адрес свой не скрывает и мерзость свою....
Ринат Ахметуллин
А мы "советуем" венецианской комиссии идти на... со своими погаными советами!
Vladimir Lioubimcev
Пусть себе советуют. У моей знакомой дочь пригласили работать в Англию. Так вот: она не имеет права даже получать деньги от сдачи собственной квартиры внаем в России, чтобы "не обвинили, что она иностранный агент". ВОТ ТАК! А какая-то там "венецианская комиссия" вмешивается во внутренние дела России и советует: что "сузить", что "изменить". ПОСЛАТЬ их подальше - и все!!
Борис Осипов
mark kapustin

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