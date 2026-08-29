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Гендиректор «Динамо» — о восстановлении Тюкавина: «Он готовится к «Спартаку»

Гендиректор «Динамо» — о восстановлении Тюкавина: «Он готовится к «Спартаку»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли в гостях «Локомотив» со счетом 1:0.

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