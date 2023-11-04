Американцев раздражают российские пилоты

Различные горячие точки стали стрессом для американских пилотов, которые постоянно «сталкиваются» с российскими и китайскими самолетами, отрабатывающими свои навыки против потенциального противника, возмутился генерал ВВС США Марк Келли, слова которого цитирует издание Business Insider.