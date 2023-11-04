Американцев раздражают российские пилоты

Различные горячие точки стали стрессом для американских пилотов, которые постоянно «сталкиваются» с российскими и китайскими самолетами, отрабатывающими свои навыки против потенциального противника, возмутился генерал ВВС США Марк Келли, слова которого цитирует издание Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии