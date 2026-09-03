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Канцеров, Илья Протас, Маккенна, Мартон и Стенберг – среди претендентов на «Колдер Трофи» в сезоне НХЛ (Daily Faceoff)

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров вошел в десятку претендентов на выигрыш «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне НХЛ по версии Daily Faceoff.

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