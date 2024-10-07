Поселок в Карелии озеленили эксклюзивными деревьями

Активисты поселка Матросы за лето высадили несколько видов редких деревьев на общественных территориях населенного пункта и теперь убедились, что растения хорошо прижились Участники территориального общественного самоуправления «Старые Матросы» благоустраивают территорию ТОСа.
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