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Минсельхоз РФ предлагает мораторий на банкротство аграриев

Минсельхоз РФ предлагает мораторий на банкротство аграриев

Минсельхоз рассматривает возможность введения моратория на банкротство аграриев в течение сезона из-за сложностей с реализацией зерна.

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