«Назвала нас «нелюдями»»: Дрожжина рассказала о письме Марии Баталовой

Юрист Михаил Цивин, осужденный в мае 2023 года по «Делу Баталовых» и отбывающий наказание в колонии, 31 августа 2026 года в очередной раз подал апелляцию на решение Коломенского суда об отказе в условно-досрочном освобождении от 22 июня 2026 года .