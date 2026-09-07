«Назвала нас «нелюдями»»: Дрожжина рассказала о письме Марии Баталовой

Юрист Михаил Цивин, осужденный в мае 2023 года по «Делу Баталовых» и отбывающий наказание в колонии, 31 августа 2026 года в очередной раз подал апелляцию на решение Коломенского суда об отказе в условно-досрочном освобождении от 22 июня 2026 года .
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