Европа и эпидемия умственной отсталости

© AP / Peter Dejong Умственная отсталость заразна. Воздушно-капельным путём она, конечно, не передаётся, но длительное общение с умственно отсталыми приводит к снижению уровня интеллекта и когнитивных способностей у нормальных людей.
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