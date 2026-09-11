XRP сократил отставание от BNB по капитализации до $10 млрд

XRP снова приближается к монете Binance (BNB) в рейтинге капитализации рынка криптовалют, при этом разрыв в стоимости сократился примерно до $10 миллиард.
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