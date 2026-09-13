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Заболотный: Самый памятный совет Черчесова - «Нужно стать негодяем и мразью, нападающий должен быть крысой. Хорошие люди в футбол не играют!»

Заболотный: Самый памятный совет Черчесова - «Нужно стать негодяем и мразью, нападающий должен быть крысой. Хорошие люди в футбол не играют!»

- Какой у тебя был самый памятный разговор с Черчесовым? - вопрос бывшему форварду сборной России и многих клубов РПЛ Антону Заболотному.

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