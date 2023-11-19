25 остроумных открыток)))

ВА

Владимир Акулов

Тема веры и доверия не раскрыта ...Вера - это когда во что-то веришь без доказательств...Например , веришь в Бога...Которого никто не видел... И который - *великий Неизвестный*...А доверие - это когда в реальности есть некоторые доказательства какого -то реального факта , рождающие доверие факту или объекту...Например , парашют... Ты прыгаешь с ним с высоты в 4 км ...Потому что ДОВЕРЯЕШЬ парашюту : он тебя спасет ! Ведь ты сам и многие другие прыгали с парашютом и остались живы...Парашют - к нему ДОВЕРИЕ , а не вера в него.