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  • Владимир Акулов
    Тема  веры  и  доверия  не  раскрыта  ...Вера  -  это  когда  во  что-то  веришь  без  доказательств...Например  ,  в...25 остроумных отк...
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25 остроумных открыток)))

25 остроумных открыток)))

Бывают моменты острые, бывают умные, а бывают остроумные. Когда юмор, игра слов и неожиданный поворот соединяются в одной открытке: .

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Комментарии
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Серж Южанин
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11 час.
Владимир Акулов
.
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10 мин.
ВА
Владимир Акулов
Тема  веры  и  доверия  не  раскрыта  ...Вера  -  это  когда  во  что-то  веришь  без  доказательств...Например  ,  веришь  в  Бога...Которого  никто  не  видел...  И  который - *великий  Неизвестный*...А  доверие  -  это  когда  в  реальности  есть  некоторые  доказательства  какого -то  реального  факта  , рождающие  доверие  факту  или  объекту...Например  ,  парашют... Ты  прыгаешь  с  ним  с  высоты  в  4  км ...Потому  что  ДОВЕРЯЕШЬ   парашюту  :  он  тебя  спасет  !  Ведь  ты  сам  и  многие  другие  прыгали  с  парашютом  и  остались  живы...Парашют  -  к  нему  ДОВЕРИЕ  ,  а  не  вера  в  него.
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2 мин.

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