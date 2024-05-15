Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

Частный лайнер Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, США, в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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