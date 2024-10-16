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Наш район Южнопортовый

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Сергей Собянин: Поддержка участников СВО остается приоритетом Москвы

Сергей Собянин: Поддержка участников СВО остается приоритетом Москвы

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей продолжит работу Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей остается приоритетом Москвы и будет отражена в бюджете на 2025–2027 годы.

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