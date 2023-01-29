Судья отказалась рассматривать дело экс-главы Нерчинского района Забайкалья Слесаренко

Судья отказалась рассматривать уголовное дело бывшего главы Нерчинского района Забайкальского края Михаила Слесаренко и его заместителя Сергея Чемезова, которые обвиняются в служебном подлоге при ремонте площади и превышении должностных полномочий.
Судья отказалась рассматривать уголовное дело бывшего главы Нерчинского района Забайкальского края Михаила Слесаренко и его заместителя Сергея Чемезова, которые обвиняются в служебном подлоге при ремонте площади и превышении должностных полномочий.
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