Роспотребнадзор запретил купаться на семи пляжах Тамбова

Роспотребнадзор рассказал о состоянии водных акваторий пляжей в Тамбовской области. Было отобрано и исследовано 243 пробы воды на микробиологические показатели, 144 пробы - на санитарно-химические показатели, 91 проба - на жизнеспособные яйца гельминтов и 49 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели.