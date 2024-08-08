Роспотребнадзор запретил купаться на семи пляжах Тамбова

Роспотребнадзор рассказал о состоянии водных акваторий пляжей в Тамбовской области. Было отобрано и исследовано 243 пробы воды на микробиологические показатели, 144 пробы - на санитарно-химические показатели, 91 проба - на жизнеспособные яйца гельминтов и 49 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели.
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