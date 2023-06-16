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Модель Четырева, работающая с BTS, раскрыла заносчивость мемберов: «Звездная болезнь»

Модель Четырева, работающая с BTS, раскрыла заносчивость мемберов: «Звездная болезнь»

POPCAKE удалось получить специальный комментарий девушки по имени Анастасия Четырева, являющейся танцором -моделью, работающей в коллективе International dance team “Elite”в Южной Корее, которая выступала на одних и тех же площадках с группой BTS.

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