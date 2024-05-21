В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящий момент воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, и Черниговской областях страны .
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