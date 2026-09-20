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Овнам в октябре лучше не идти напролом: главный риск месяца связан совсем не с деньгами

Овнам в октябре лучше не идти напролом: главный риск месяца связан совсем не с деньгами

В октябре 2026 года звезды сулят Овнам укрепление материального фундамента, но требуют повышенного внимания к эмоциональной сфере и профессиональной репутации.

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