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Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов

AP/TASS Конституционный суд Румынии сообщил, что отклонил ходатайство лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона об отмене президентских выборов, передает РИА Новости.

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