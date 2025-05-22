Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене выборов

AP/TASS Конституционный суд Румынии сообщил, что отклонил ходатайство лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона об отмене президентских выборов, передает РИА Новости.
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