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Царьград

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Трамп объявил о крупной сделке с Минском по закупке калия

Трамп объявил о крупной сделке с Минском по закупке калия

Дональд Трамп анонсировал значительное соглашение с Белоруссией о поставках калия по цене ниже канадской, что представляется выгодным для американских аграриев.

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