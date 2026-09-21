Трамп объявил о крупной сделке с Минском по закупке калия

Дональд Трамп анонсировал значительное соглашение с Белоруссией о поставках калия по цене ниже канадской, что представляется выгодным для американских аграриев.
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