Великобритания и ЕС в поиске решений по нелегальной иммиграции Ирина ОрлонскаяВ настоящее время Великобритания и Евросоюз сталкиваются с проблемой нелегальных мигрантов, но выбирают разные подходы к ее решению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии