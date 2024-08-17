Невозвратные тарифы в гостиницах могут появиться уже в 2025 году

Отели будут предлагать туристам более дешевые, но невозвратные тарифы.фото: pixabay.com/davidlee770924--> Минэкономразвития собирается разрешить отелям предлагать туристам более дешёвые, но невозвратные тарифы.
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