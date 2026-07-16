Приемная кампания в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже в самом разгаре В стенах колледжа сейчас по-настоящему горячая пора.
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Приемная кампания в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже в самом разгаре В стенах колледжа сейчас по-настоящему горячая пора.
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