За ночь над Краснодарским краем уничтожено 29 дронов ВСУ и 5 ракет «Нептун»

За ночь над территорией Краснодарского края уничтожено и перехвачено не менее 29 беспилотников и пяти противокорабельных ракет «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
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