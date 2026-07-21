Спортсмен жестоко избил пожилую пару за замечание в Кирове

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лина любимцева

А что это у них там за катавасия с водой? СЧЕТЧИКИ ВОДЫ стоят, что ли? НО ЗАЧЕМ ТАК БИТЬ СТАРИКОВ?!! У этого спортсмена с "поставленным ударом", с головой все в порядке? ИЛИ МОЗГИ ОТШИБЛИ такие же "умельцы", как и он?