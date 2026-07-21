Спортсмен жестоко избил пожилую пару за замечание в Кирове

"112" В Кирове обычное замечание едва не стоило жизни пожилой супружеской паре. Спортсмен с поставленным ударом превратил бытовой соседский спор в бой без правил, а следом едва не отправил в нокаут и защитника пенсионеров.
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