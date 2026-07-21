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Спортсмен жестоко избил пожилую пару за замечание в Кирове

Спортсмен жестоко избил пожилую пару за замечание в Кирове

"112" В Кирове обычное замечание едва не стоило жизни пожилой супружеской паре. Спортсмен с поставленным ударом превратил бытовой соседский спор в бой без правил, а следом едва не отправил в нокаут и защитника пенсионеров.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что это у них там за катавасия с водой? СЧЕТЧИКИ ВОДЫ стоят, что ли?  НО ЗАЧЕМ ТАК БИТЬ СТАРИКОВ?!!  У этого спортсмена с  &quot;поставленным ударом&quot;,  с головой все в порядке? ИЛИ МОЗГИ ОТШИБЛИ  такие же &quot;умельцы&quot;, как и он?
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2 м.