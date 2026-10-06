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Царьград

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Суд приговорил двоих подростков Приморья к 8 годам тюрьмы за поджоги

Суд приговорил двоих подростков Приморья к 8 годам тюрьмы за поджоги

В Приморье двое подростков были осуждены на 8 и 8,5 лет лишения свободы за поджог релейных шкафов на железной дороге.

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