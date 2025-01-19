Использование добавок в некурительных табачных изделиях, включая жевательный и нюхательный табак запретили в России Ирэн ОрлонскаяВласти страны приняли решение о введении ограничений на использование некоторых добавок в некурительных табачных изделиях, включая жевательный и нюхательный табак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии