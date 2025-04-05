«Интервидение» возвращается: Россия запускает международный музыкальный конкурс как альтернативу «Евровидению» Ирина ВальковаВ 2025 году Москва и Подмосковье станут площадкой для проведения международного музыкального конкурса «Интервидение».
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