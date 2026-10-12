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Аргументы и Факты

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Дмитриев назвал критику чиновников ЕС дизельной сделки РФ и США лицемерием

Дмитриев назвал критику чиновников ЕС дизельной сделки РФ и США лицемерием

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал позицию европейских чиновников, выступающих против сделки между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива.

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