Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал позицию европейских чиновников, выступающих против сделки между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Асимметричный отв...
- ГБ Зеленский нагруби...
- ГБ Зеленского жестко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым