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Боррель: Россия будет добиваться полной победы на Украине. Готовиться надо всем

Боррель: Россия будет добиваться полной победы на Украине. Готовиться надо всем

Россия будет добиваться полной победы на Украине. Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.В ЕС призвали всех готовиться "к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени" на Украине.

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