Евгения Осипова продолжает удивлять поклонников переменами во внешности. Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» заметно постройнела и теперь может позволить себе одежду, которая долгое время оставалась в шкафу без дела.
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