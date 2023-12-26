Клаудия Шиффер снялась полностью обнаженной для обложки журнала

На этот раз модель появилась на главной странице издания i-D. Компанию Клаудии составили 50-летняя чешская топ-модель Ева Герцигова и 54-летняя датская манекенщица Хелена Кристенсен, которые выглядят не менее убедительно.
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