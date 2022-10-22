Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Камила Валиева: «Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе над техникой.  Перед первым этапом Гран-при России спортсменка восстановила четверной тулуп.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх