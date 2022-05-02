Англосаксы снова официально занялись разбоем

Основой англосаксонского богатства стала добыча пиратов: даже королева Елизавета Первая Хенрична Тъюдор была дольщицей многих грабительских экспедиций, а крупнейший в своё время финансист Соединённых Государств Америки Джон Пирпонт Джуниус-Спенсерович Морган — потомок пирата Хенри Робертовича Моргана, ставшего губернатором Ямайки.
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