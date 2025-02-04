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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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OpenAI готовит ИИ-гаджет без клавиатуры и экрана, но это не телефон и не очки Сэм...

OpenAI готовит ИИ-гаджет без клавиатуры и экрана, но это не телефон и не очки Сэм...

OpenAI готовит ИИ-гаджет без клавиатуры и экрана, но это не телефон и не очкиСэм Альтман (Sam Altman) и легендарный дизайнер Джони Айв (Jony Ive) приступили к разработке ИИ-устройства, которое может полностью изменить способ взаимодействия пользователей с технологиями.

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