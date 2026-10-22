Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Учебники по новому предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) для шестых и седьмых классов поступят в школы к 1 сентября 2027 года.
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