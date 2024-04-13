Уже полетели с территории Ирана первые десятки "Шахидов", за ними, думаю, полетят, ракеты. К утро там будут только развалины - как в Газе после варварских израильских бомбардировок мирных жилых кварталов, только на значительно большей площади (исключая Иерусалим - там святыни трех религий, еврейский народ сможет традиционно спастись там в храмах, которые они, впрочем, храмами не считают, но - они их защитят).
Завтра утром государства Израиль уже не будет
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Тот ,кто сразу не отвечает на действия врага, тот и не ответит равноценно на обиду. Водить МУ-МУ могут многие ,а вот ответить единицы. Махать кулаками и громко кричать об ответе ,проводя красные линии ,гораздо проще чем ответить.
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