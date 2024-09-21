Натуральные сахарозаменители, которые найдутся на кухне

Сахар является не только угрозой для фигуры, но и негативно влияет на здоровье зубов. Искусственные подсластители, которые часто считаются менее вредными, иногда оказываются даже более калорийными, чем привычный сахар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии