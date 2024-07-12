Купаться, загорать, рыбачить... — 4 лучших места в Подмосковье

Лето – это маленькая жизнь. А озеро – маленькое море со своими большими радостями. Кататься на лодке, загорать в шезлонге, купаться, ночевать в палатке, фотографировать или ловить рыбу – в Подмосковье найдутся водоемы для разных интересов.
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