Купаться, загорать, рыбачить... — 4 лучших места в Подмосковье

Лето – это маленькая жизнь. А озеро – маленькое море со своими большими радостями. Кататься на лодке, загорать в шезлонге, купаться, ночевать в палатке, фотографировать или ловить рыбу – в Подмосковье найдутся водоемы для разных интересов.