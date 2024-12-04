На Камчатке самолет вернулся в аэропорт после срабатывания датчиков

Пассажирский самолет ЯК-40 из-за срабатывания датчиков возгорания вернулся после взлета в аэропорт поселка Паланы на западном побережье Камчатки, 4 декабря сообщает пресс-служба «Камчатского авиационного предприятия».
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