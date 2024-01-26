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Дмитровец

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Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчества

Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчества

Отремонтировано 148 зданий детских школ искусств  В Москве реализуется проект «Искусство – детям», в рамках которого уже завершен капремонт в 33 зданиях детских школ искусств, а в 148 зданиях проведен текущий ремонт.

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