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Та самая речь генерала Ивана Попова для своих. После неё - отставка и суд

Та самая речь генерала Ивана Попова для своих. После неё - отставка и суд

Царьград Коллаж Царьграда Прошло несколько дней после вынесения приговора экс-командующему 58-й армией ВС России Ивану Попову - 5 лет колонии и лишение звания.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Власть предержащие любыми средствами борются за место у кормушки. И всех недовольных гнобят любыми средствами!
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8 час.
Александр Котов
Кажется, Россия на врущих чиновниках и держится.
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6 час.
Вячеслав 5
Почему только у него сняли погоны другие все чистые оказались-так не бывает серьёзное обвинение однако-лишение чести офицера
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2 час.
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