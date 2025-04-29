Та самая речь генерала Ивана Попова для своих. После неё - отставка и суд

Власть предержащие любыми средствами борются за место у кормушки. И всех недовольных гнобят любыми средствами!

Кажется, Россия на врущих чиновниках и держится.

Вячеслав 5

Почему только у него сняли погоны другие все чистые оказались-так не бывает серьёзное обвинение однако-лишение чести офицера