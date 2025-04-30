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Что делать, если забыл вещь в общественном транспорте Алматы: инструкция

Что делать, если забыл вещь в общественном транспорте Алматы: инструкция

Одна из самых частых причин обращения пассажиров - забытые вещи в салоне общественного транспорта. Особенно часто это случается в спешке или при пересадках, рассказали в ТОО «Алматыэлетротранс», передает inAlmaty.

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