Что делать, если забыл вещь в общественном транспорте Алматы: инструкция

Одна из самых частых причин обращения пассажиров - забытые вещи в салоне общественного транспорта. Особенно часто это случается в спешке или при пересадках, рассказали в ТОО «Алматыэлетротранс», передает inAlmaty.
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